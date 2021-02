'Não sou candidata a presidente do Brasil', diz Luiza Trajano

Após a repercussão do lançamento do movimento "Unidos pela Vacina", a presidente do conselho do Magazine Luiza, Luiza Trajan, publicou uma nota de esclarecimento nas redes do movimento.

"Gostaria de deixar claro que não sou candidata a presidente do Brasil nem sou filiada a nenhum partido político", diz a executiva que lidera a iniciativa. A empresária afirma que defende a união da sociedade civil organizada, como o trabalho que desenvolve no grupo "Mulheres do Brasil".

Na terça-feira, em coletiva de imprensa, Luiza afirmou que o grupo não vai comprar vacinas e, sim, trabalhar para construir pontes, retirar entraves e estabelecer diálogos para aquisição e distribuição dos imunizantes.