MPF abre investigação sobre cancelamento de operação do ICMBio no Pará

O Ministério Público Federal (MPF) abriu investigação para apurar os motivos do cancelamento, pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), de operação contra a criação ilegal de gado na reserva biológica Nascentes da Serra do Cachimbo, no Pará. O MPF cobra do instituto acesso à documentação das investigações e justificativas técnicas sobre a mudança de enfoque dos trabalhos.

Planejada por mais de um ano, a operação para apreensão de mil cabeças de gado em uma área de 2,2 mil hectares desmatados ilegalmente (um hectare equivale aproximadamente a um campo profissional de futebol) e com R$ 59 milhões em multas ambientais estava marcada para o último dia 6, mas às vésperas da realização teve seu foco modificado.

Segundo o MPF, a operação foi convertida em um “simples levantamento de outros alertas de desmatamento na região”. De acordo com o órgão federal, os servidores do ICMBio teriam sugerido agregar os dois focos, mas houve proibição expressa por parte da direção.