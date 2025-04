Motta: Câmara tem que avançar com mudança do sistema eleitoral e discutir voto distrital misto

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), defendeu a discussão sobre a instituição do voto distrital misto, como parte de uma mudança do sistema eleitoral brasileiro. As declarações ocorreram na manhã desta segunda-feira, 7, durante evento sobre o atual cenário político brasileiro, realizado pela Associação Comercial de São Paulo (ACSP).

No voto distrital misto, o eleitor passaria a ter direito a dois votos: um para o candidato específico do seu distrito eleitoral e outro para um partido de sua escolha. Metade das vagas em cada Casa Legislativa seria ocupada por representantes distritais, e a outra metade, por lista partidária preordenada, a ser decidida pela votação proporcional.

Segundo Motta, essa questão será um dos focos na sua gestão. "A discussão sobre o nosso sistema político: nós conversávamos ontem acerca da mudança do sistema eleitoral, eu penso que a Câmara tem que avançar nisso, começar esse debate com a comissão especial para discutir, ali, o voto distrital misto", disse.

De acordo com o deputado, o voto distrital misto "é uma evolução daquilo que nós temos no nosso sistema eleitoral". Entre os avanços que ele considera já terem ocorrido, estão o fim das coligações e a redução dos partidos. "O voto distrital misto traz um sistema balanceado, para que a Casa possa estar mais representativamente melhor sendo formada", avaliou.

Motta disse ainda que vê predisposição dos maiores partidos para avançar na discussão. "Queremos priorizar isso, para que, nos próximos dias, a Câmara possa, de forma mais prática, discutir essa iniciativa", afirmou.

Estavam presentes no evento integrantes do governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos), como os secretários Gilberto Kassab (Relações Institucionais), Samuel Kinoshita (Fazenda) e Guilherme Afif Domingos (Projetos Estratégicos). Também compareceram o líder do PSD na Câmara, Antonio Brito (BA), e o deputado Danilo Forte (União-CE).