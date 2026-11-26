Moraes rejeita pedido da PGR de crédito extra de R$ 324 milhões para bancar penduricalhos

Na decisão, ele alega que o tema não guarda relação com a ação direta de inconstitucionalidade (ADI) em que o pedido foi feito

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes rejeitou o pedido formulado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) de abertura de crédito extraordinário de R$ 324 milhões para custear penduricalhos a seus membros.

Na decisão, ele alega que o tema não guarda relação com a ação direta de inconstitucionalidade (ADI) em que o pedido foi feito. O processo foi aberto para julgar a legalidade de verbas indenizatórias pagas a integrantes do Poder Judiciário e do Ministério Público.

"O objeto das diversas ações julgadas não engloba analisar pedidos de suplementação orçamentária, uma vez que as medidas administrativas e legislativas necessárias para a execução das decisões judiciais incumbe aos Poderes Executivo e Legislativo", diz Moraes.

Os penduricalhos são adicionais que garantem vencimentos superiores ao teto do funcionalismo público, de R$ 46,3 mil. Parte desses benefícios é livre de impostos.

A PGR e órgãos do Poder Judiciário passaram a ter dificuldades orçamentárias após reeditarem o chamado quinquênio, vantagem que garante aumento de 5% do salário a cada cinco anos limitado a 35% da remuneração.

Com isso, acionaram a Advocacia-Geral da União (AGU) para pedir socorro financeiro por meio do STF. O pedido inicial era de crédito extra de R$ 533 milhões, já que também incluía o déficit de R$ 209 milhões do Judiciário.