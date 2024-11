Moraes determina que PF prenda radialista que quebrou tornozeleira em vídeo

Um radialista que gravou um vídeo segurando a tornozeleira eletrônica que deveria estar usando e proferindo ataques ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes está foragido da polícia. A prisão imediata do acusado Roque Saldanha foi determinada pelo próprio Moraes, após a constatação de oito irregularidades cometidas pelo acusado no uso da tornozeleira eletrônica entre abril e outubro deste ano, segundo apuração do portal Correio Braziliense. A Polícia Federal procura o radialista para dar cumprimento à decisão judicial.

Roque Saldanha mora em Governador Valadares (MG), é apoiador declarado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e foi um dos alvos da operação Lesa Pátria no ano passado. Ele chegou a ficar detido por 10 dias.

No vídeo que gravou, o radialista se auto-intitula membro da “bancada da bala” e faz ataques a Alexandre de Moraes, relator dos processos no STF. “O senhor é safado, porque 'tava' vendendo sentenças para políticos (em seu apartamento). A diferença é que eu sou homem e você é safado, pilantra, rapaz. Nem em Brasília no 8 de janeiro eu estava, rapaz”, diz, na gravação.

“O senhor está sabendo que eu não posso usar isso mais (a tornozeleira), porque minha perna 'tava' toda ‘comida’, tem fotos e vídeos protocolados no processo (sic). Estado Democrático de Direito do c* do senhor, da 'caçapa do seu c*, entendeu. Pega essa tornozeleira e abre seu c* e enfia lá dentro, rapaz. Eu sou homem. Se você quiser conversar só eu e o senhor, (só) nós dois juntos. Você confia muito na (Polícia) Federal. Inclusive, esses delegados tem que tomar vergonha na cara, porque ficam trabalhando em prol de bandido do STF”, completou.