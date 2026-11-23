Moraes determina que Flávio seja notificado para defesa de denúncia por calúnia contra Lula

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que o senador e candidato derrotado à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) seja notificado por edital para apresentar, em 15 dias, sua defesa à denúncia por calúnia contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A medida foi adotada porque o senador está nos Estados Unidos e, segundo Moraes, não tem endereço conhecido para ser notificado pessoalmente. A denúncia foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) no último dia 18.

O Estadão procurou a defesa de Flávio para comentar a decisão de Alexandre. O espaço segue aberto.

Em 3 de janeiro, Flávio publicou no X imagens do ex-presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, associadas à imagem do petista. "Lula será delatado. É o fim do Foro de São Paulo: tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras, eleições fraudadas", escreveu o senador, que passou a ser investigado pelo caso em abril.

Ao STF, a PGR sustentou que a publicação ultrapassou os limites do direito à crítica política e teve a intenção de atingir a honra do presidente.

A Polícia Federal concluiu a investigação e encaminhou o relatório final ao Supremo em 26 de junho. Após analisar o material, a PGR pediu o retorno dos autos à PF para que Flávio fosse ouvido.

Flávio Bolsonaro não compareceu à Polícia Federal para prestar depoimento, conforme havia solicitado a PGR. Diante da recusa do senador em ser ouvido, Moraes determinou, em 28 de julho, que o caso retornasse à Procuradoria para nova manifestação.

"No caso dos autos, o denunciado FLÁVIO NANTES BOLSONARO, não obstante o bloqueio prévio de seus passaportes por decisão judicial, evadiu-se do território nacional, encontrando-se nos Estados Unidos, em local incerto e não sabido. Nessa condição, o denunciado divulgou documento para circulação na imprensa e nas redes sociais, e tem concedido diversas entrevistas a veículos de imprensa e canais de internet, inclusive sobre a sua efetiva fuga do Brasil", diz Moraes na decisão.

"A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL entende que é válida a citação por edital nas ocasiões em que o réu permanece em local incerto e não sabido, inclusive no exterior, com evidente propósito de frustrar a aplicação da lei penal", afirmou.

O senador deixou o Brasil na noite de 27 de outubro por volta das 22h50. Ele cruzou de carro a Ponte Internacional Tancredo Neves, que liga Foz do Iguaçu a Puerto Iguazú, na Argentina, de onde seguiu em um jato privado para os Estados Unidos. O parlamentar chegou ao país na manhã do dia seguinte.

A saída ocorreu dois dias após o segundo turno da eleição presidencial, que confirmou a derrota de Flávio. Em 25 de outubro, minutos após o encerramento da votação, o ministro Alexandre de Moraes determinou a apreensão dos passaportes do senador e o proibiu de deixar o País. A decisão foi tomada no âmbito de investigações sobre suspeitas de lavagem de dinheiro envolvendo Flávio e o advogado Willer Tomaz, relacionadas à exploração de bets ilegais. Ambos negam irregularidades.

A notificação por edital é utilizada quando o acusado não pode ser localizado para receber pessoalmente a comunicação da Justiça. Nesse procedimento, a notificação é publicada oficialmente para dar ciência da acusação e permitir a apresentação de defesa.