Moraes autoriza quebra de sigilos bancário e fiscal de Ricardo Salles

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou, nesta quarta-feira (19), a quebra de sigilos bancário e fiscal do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Servidores do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) também terão dados sigilosos acessados, por decisão do ministro.

A decisão faz parte das ações da Operação Akuanduba, que apura possível desvio de conduta de servidores públicos e autoridades do país no processo de exportação ilegal de madeira.

Trata-se de crimes contra a administração pública como corrupção, advocacia administrativa, prevaricação e facilitação de contrabando praticados por agentes públicos e empresários do ramo madeireiro.

