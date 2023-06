Ministros Jader Filho e Waldez Góes participam do Seminário das Cidades em São Miguel do Guamá

Os ministro Jader Filho (Cidades) e Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional) participaram, na manhã desta sexta-feira (2), do ‘1º Seminário das Cidades, realizado no município de São Miguel do Guamá, nordeste do Pará. Com o tema ‘Cidade em Debate: Desafios e Possibilidades’, o seminário busca aproximar o Ministério das Cidades, recriado pelo atual Governo Federal, da população do interior brasileiro. "Vamos começar as discussões para que as políticas públicas do governo federal possam chegar nos municípios do Pará. É o governo do presidente Lula discutindo os problemas da sociedade, que é uma orientação desse governo", declarou Jader Filho, em vídeo públicado nas redes sociais antes do evento.

De acordo com o ministro das cidades, o evento foi idealizado pelo deputado federal Antônio Doido (MDB). também participaram do seminário a vice-governador Hana Ghassan, o deputado federal Airton Faleiro (PT), o presidente da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), Chicão (MDB), e o prefeito de São Miguel do Guamá, Eduardo Sampaio.

"O Seminário “Cidade em Debate: Desafios e Oportunidades”, em São Miguel do Guamá (PA), é um encontro importante para aproximar as políticas públicas dos Ministérios das Cidades e Integração e Desenvolvimento Regional dos municípios da região. Essa iniciativa, que intitulei de “Ministério Itinerante”, visa levar as políticas públicas que o presidente Lula às pessoas. Como sempre digo, as pessoas não moram no Brasil e nos estados, elas moram nas cidades. Essa união é essencial para impulsionar políticas públicas transformadoras, capazes de impactar positivamente a vida das pessoas. Juntos, estamos construindo um futuro mais promissor para todos", disse Jader Filho.

Segundo informações do Ministério das Cidades, o objetivo principal do seminário é promover debates e discussões sobre os desafios e possibilidades de desenvolvimento econômico e social das cidades, abordando temas como proposição de ideias, busca por soluções e fortalecimento de parcerias entre os municípios e Governo Federal.