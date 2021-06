Ministro do Turismo visita hoje o Baixo Tapajós com investidores para traçar ações para a região

O ministro do Turismo, Gilson Machado, visita hoje os municípios de Santarém e Belterra, na região do Baixo Tapajós. Segundo a pasta, a viagem do ministro será para apresentar a investidores os atrativos que contemplam a região, localizada no oeste do Pará. Além de Alter do Chão, o ministro visitará outros potenciais turísticos do município de Santarém, como a Floresta Encantada e a Orla do Rio Tapajós.

Já no município de Belterra está incluído no roteiro a ida ao primeiro Museu de Ciências da Amazônia (MuCA) e na Floresta Nacional do Tapajós. A equipe de investidores liderada pelo ministro Gilson Machado ainda se reunirá com representantes do trade, do município e demais entidades ligadas aos segmentos que compõem o setor na região.

No fim do mês de maio, uma equipe composta por técnicos do Ministério do Turismo, Embratur, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), os ministérios da Mulher, Família e Direitos Humanos, da Economia (SPU) e do BNDES realizaram uma visita técnica à região. A passagem do grupo pela região teve o objetivo de traçar ações que tragam investimentos e parcerias da iniciativa privada para o desenvolvimento e estruturação do destino turístico, que atrai anualmente milhares de visitantes.

O ministro Gilson Machado Neto afirma que o desenvolvimento turístico dos atrativos do país é uma das prioridades de sua gestão. "O Brasil é um dos principais países, quando falamos em atrativos naturais. Então, temos que desenvolver este segmento para que possamos fazer a retomada que tanto queremos. E esta região do Tapajós é especial, pois conta com uma combinação única de sol, praia, ecologia, gastronomia, cultura, esporte e bioeconomia, ponto forte para a atração de investidores, e claro, de turistas estrangeiros e nacionais", destacou.

"Entre as propostas para o desenvolvimento da região, está à estruturação do aeroporto Maestro Wilson Fonseca, para que possa receber voos internacionais; verificar a possibilidade de instalação de um terminal de cruzeiros marítimos; e melhorar os acessos entre os atrativos e a conexão com a internet”, completa o Ministério do Turismo. Além disso, a pasta intenciona realizar o mapeamento do mercado turístico, fomentar o desenvolvimento da Vila Americana e buscar investidores para a região.