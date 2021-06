Ministro do Turismo apresenta potencial do Baixo Tapajós a empresários espanhóis

O ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, encerrou ontem (9) a agenda de dois dias nos municípios de Santarém e Belterra, na região do Baixo Tapajós. Além de visitar as obras em andamento da pasta de Turismo, o ministro levou em sua comitiva investidores espanhóis para apresentar os atrativos que contemplam a região, localizada no oeste do Pará.

Em Santarém, o ministro vistoriou as obras da orla da praia do Maracanã, que contam com investimentos de quase R$ 4 milhões do Ministério do Turismo. A intervenção terá grande impacto positivo para o turismo e para os moradores da região. Ainda na cidade, Machado Neto conheceu o Projeto Orla do Rio Tapajós, no bairro Aldeia, que vai melhorar a infraestrutura local. A obra, que estava parada, foi retomada por meio de recursos do governo federal. Durante a visita, investidores estrangeiros puderam conhecer de perto o encontro das águas dos rios Tapajós e Amazonas.

Em seguida, a comitiva seguiu para Belterra, onde tratou do desenvolvimento do turismo no município e teve contato com projetos para o setor, em especial na área de turismo de natureza e etnoturismo. No município, o ministro do Turismo visitou as obras do Museu da Ciência da Amazônia, o MuCA, que abrigará um acervo de plantas das duas maiores florestas produtivas do estado do Pará: a Floresta Nacional do Tapajós e a Reserva Extrativista do Arapiuns. Além disso, será uma referência para a cultura, para o turismo e para a educação de jovens da região. Machado Neto visitou também as obras de restauração da antiga casa de Henry Ford, que é um importante marco histórico da cidade de Belterra.

O ministro do Turismo, Gilson Machado, mostrou ainda aos empreendedores espanhóis as belezas únicas do rio Tapajós e o projeto do governo federal para atração de investimentos. Em um percurso de barco, os convidados conheceram a região de Alter do Chão.

Para o ministro, esse tipo de experiência fortalece a imagem do Brasil como um destino único para turismo de natureza e como um forte campo para investimentos. "Não tenho dúvidas de que essa experiência permitiu que investidores espanhóis conferissem pessoalmente o que eu sempre tenho dito sobre o nosso potencial: o Brasil é o país mais preservado no mundo e o melhor país para se investir", disse.

O ministro afirma que o desenvolvimento turístico dos atrativos do país é uma das prioridades de sua gestão. "O Brasil é um dos principais países, quando falamos em atrativos naturais. Então, temos que desenvolver este segmento para que possamos fazer a retomada que tanto queremos. E esta região do Tapajós é especial, pois conta com uma combinação única de sol, praia, ecologia, gastronomia, cultura, esporte e bioeconomia, ponto forte para a atração de investidores, e claro, de turistas estrangeiros e nacionais", destacou.