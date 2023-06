Ministro da Defesa diz que população pobre do Nordeste sonha em ser pobre no Sul

O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, provocou controvérsia ao fazer uma declaração polêmica durante uma palestra na segunda-feira (19). Como integrante do primeiro escalão do governo Lula (PT), ele afirmou que o "sonho" da população pobre dos estados do Nordeste é ser pobre no Sul do país. A declaração foi feita durante o painel "Defesa Nacional, presente e futuro do Brasil", promovido pelo Instituto para Reforma das Relações entre Estado e Empresa (IREE) Defesa & Segurança.

Antes de proferir essa declaração considerada preconceituosa, que gerou inúmeras críticas nas redes sociais, o ministro estava discorrendo sobre a dificuldade de um país tão extenso como o Brasil, que apresenta problemas diversos em cada região:

"Digo que nós somos cinco países, nem os pobres são os mesmos nesse país. O sonho do pobre no Nordeste é ser pobre no Sul, que vai viver numa região diferente", afirmou Múcio, que é pernambucano.

Não houve grande líder por trás do 8 de janeiro, diz Múcio

No mesmo painel, Múcio também declarou que não houve um "grande líder" por trás dos ataques ocorridos em 8 de janeiro.

"Havia vontades individuais de que houvesse um golpe. Mas não havia um líder. Algum militar do Exército, algum militar da Aeronáutica, algum militar da Marinha queria um golpe? Acredito que sim. Mas as pessoas que vieram para a Praça dos Três Poderes no dia 8 não saíram de lá [dos acampamentos de Brasília]. Foi gente de fora estimulada por irresponsáveis, baderneiros. As Forças Armadas não participaram", afirmou.