Ministro chama Bolsonaro de 'capiroto' em crítica à distribuição de emendas parlamentares

O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira (PT), referiu-se ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) como "capiroto" durante um café da manhã com parlamentares de esquerda nesta sexta-feira, 9. A declaração ocorreu enquanto discursava criticando a ampliação da distribuição de emendas parlamentares e defendendo que o governo priorize a destinação do orçamento a políticas públicas.

"Nós temos que libertar o Orçamento da União porque ele foi sequestrado pelas emendas parlamentares. Nós temos que fazer um gesto de recomposição do Orçamento da União para as políticas públicas. Porque, nesse período anterior, em que o capiroto chegou e entregou o Orçamento para ter governabilidade, nós temos que recuperar o Orçamento para as políticas públicas", afirmou Teixeira.

O encontro ocorreu durante a programação da Feira da Reforma Agrária, promovida pelo Movimento dos Trabalhadores sem Terra (MST), em São Paulo.

No discurso aos militantes do MST, Teixeira também transmitiu uma mensagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), dizendo que o petista comparecerá à feira em 2026. Segundo o ministro, Lula não pôde estar presente neste ano porque viajou para a Rússia "celebrar a vitória contra o fascismo".

Lula participa nesta sexta das comemorações dos 80 anos do Dia da Vitória, feriado em que a Rússia rememora a derrota da Alemanha nazista pela União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial.