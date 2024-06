Ministro André Mendonça toma posse no TSE

Nesta terça-feira (25), o ministro André Mendonça tomou posse como integrante efetivo do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ele assume uma das vagas destinadas a magistrados do Supremo Tribunal Federal (STF) que foi aberta em razão do término do segundo biênio do ministro Alexandre de Moraes no TSE, no início deste mês de junho.

Presidente do TSE, a ministra Cármen Lúcia parabenizou Mendonça. “André Mendonça é um grande jurista, exímio professor e juiz do STF e agora efetivo do TSE que tenho certeza que honrará a cadeira e a Justiça Eleitoral com todos os compromissos democráticos que ela tem”, ressaltou.

André Luiz de Almeida Mendonça é natural de Santos (SP) e tem 51 anos. Ele é mestre e doutor em Direito com menção de Doutorado Internacional pela Universidade de Salamanca, na Espanha, onde atua como professor do Programa de Doutorado em Estado de Derecho y Gobernanza Global.

Foi pesquisador e professor visitante da Universidade de Stetson, Estados Unidos. É professor de graduação em Direito na Faculdade Presbiteriana Mackenzie de Brasília e de diversos programas de pós-graduação stricto sensu no Brasil.

Mendonça foi eleito pelos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) em 16 de maio e tomou posse nesta terça. O ministro já era substituto da Corte Eleitoral desde 5 de abril de 2022.

O órgão máximo da Justiça Eleitoral é composto de, no mínimo, sete ministros: três são originários do STF, dois do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e dois são representantes da classe dos juristas – advogados com notável saber jurídico e idoneidade. Cada ministro é eleito para um biênio e não pode ser reconduzido após dois biênios consecutivos.