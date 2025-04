Ministra Marina Silva é internada após queda de pressão em Brasília

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, de 67 anos, foi internada nesta terça-feira (15/4) no Hospital Brasília, no Lago Sul, após apresentar uma queda de pressão arterial. A informação foi confirmada pela assessoria da ministra.

Em nota, a equipe informou que Marina deu entrada na unidade de saúde durante a tarde e que o quadro está controlado. Não há previsão oficial de alta.

Mais cedo, Marina Silva participou de um evento em Brasília ao lado da ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. As duas estavam presentes na programação “Conectando Clima e Natureza: Recomendações para Negociações Multilaterais”.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)