Ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara recebe alta hospitalar em São Paulo

A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, recebeu alta hospitalar nesta terça-feira (30), do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (InCor), em São Paulo. Mesmo com uma boa evolução clínica, o boletim médico indica que a ministra precisará se afastar das atividades laborais nos próximos dias.

Segundo o boletim, o quadro clínico de Sônia Guajajara evoluiu favoravelmente, com resultados positivos nos exames de rotina, indicando um estado de saúde bom e estável. A alta foi assinada pelos cardiologistas Sergio Timerman e Iascara Wozniak de Campos.

Ministra passou mal na tarde de quinta-feira (25)

A ministra passou mal na tarde de quinta-feira (25), com alteração da pressão arterial. Após receber atendimento em Brasília, foi transferida para São Paulo, onde passou por exames e avaliação cardiológica, permanecendo internada desde sexta-feira, 26.

No sábado, 27, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestou seu apoio nas redes sociais, informando ter telefonado para saber do estado de saúde da ministra e desejando sua recuperação completa. "Ela está sendo bem amparada pela equipe de saúde. Desejo melhoras e que volte 100% para seguirmos um trabalho por mais direitos aos povos indígenas brasileiros", expressou o presidente.