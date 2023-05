Ministra Cármen Lúcia dá 15 dias para Moro explicar falas contra Gilmar Mendes

A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármem Lúcia, determinou que a Secretaria Judiciária notifique o senador da República Sergio Moro (União), no caso onde ele é acusado de ter cometido o crime de calúnia contra o ministro Gilmar Mendes. Depois de citado, o senador tem 15 dias para se pronunciar.

Moro foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) no dia 17 de abril. No documento encaminhado ao STF, a PGR também foi pedido a prisão de Sergio Moro, devido à fala do senador na qual ele insinua que Mendes vende sentenças judiciais.

A defesa afirma que Moro irá se manifestar no prazo legal e na forma da lei após ser notificado do despacho da ministra Carmen Lúcia.