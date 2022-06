MEC reduz corte de orçamento de universidades federais; agora redução será de R$ 1,6 bi

O Ministério da Educação (MEC) comunicou, nesta sexta-feira, aos reitores de universidades federais, a redução, de 14,5% para 7,2%, do corte realizado pelo governo federal no orçamento de cada instituição destinado a custeio e investimento. O valor cairá de R$ 3,2 bilhões para R$ 1,6 bilhão.

A redução do bloqueio deve ocorrer ainda nesta sexta. Segundo o ministério, a pasta pretende permanecer em “constante diálogo com a equipe econômica do governo” para tentar destravar e desbloquear o montante.

O Mec havia anunciado, no dia 27 de maio, um bloqueio de R$ 3,23 bilhões no orçamento, o que significaria uma diminuição de 14,5% no repasse de verba para cada unidade federal de educação.

Com a medida, as instituições alertaram que seria preciso cortar gastos com pesquisas científicas, projetos de extensão, manutenção e assistência estudantil para alunos em vulnerabilidade social e econômica.

A decisão ocorre enquanto o governo se prepara para conseguir custear o reajuste linear de 5% para todo o funcionalismo público. O bloqueio total no Orçamento da União deve ficar em torno de R$ 14 bilhões.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)