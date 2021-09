Manifestantes contrários ao presidente Bolsonaro fazem panelaço às 19h em todo o país

Está marcado um panelaço contrário ao presidente Jair Bolsonaro para as 19h de hoje, conforme páginas nacionais nas redes sociais. Conforme textos veiculados desde a manhã, o objetivo da mobilização é demarcar o posicionamento de pessoas que não concordam com o governo federal e preferiram não ir às ruas durante as manifestações de rua.

A página “Frente Ampla Pelo Brasil” convoca o panelaço com a especificação de que deve durar sete minutos. “Em homenagem a 70 reais o quilo da carne; 7% de inflação; 7% taxa de juros; 7 reais a gasolina; 7 reais kWh bandeira vermelha; vamos fazer 7 minutos de panelaço às 7 da noite”, afirma o perfil em uma rede social.

O grupo “342 Artes”, também em uma rede social, convocou também a manifestação em uma postagem durante a tarde. “Hoje, 7 de setembro, vamos mostrar que somos sim 70% #ForaBolsonaro! Participe e avise aos amigos sobre panelaço às 19h! Não esqueça de compartilhar nas redes sociais”, afirmou a página.

De acordo com o jornal Folha de São Paulo, durante a manhã, na cidade de São Paulo, foram registrados panelaços na rua da Consolação (região central), Paraíso (zona sul) e Perdizes (zona oeste).