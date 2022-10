Mães levam os filhos para votar: "Incentivo à cidadania"

Apesar do voto ser obrigatório apenas para jovens com mais de 18 anos, muitos pais começam a educar os filhos quanto à importância das Eleições desde crianças. Em Belém, vários pais levaram seus pequenos para o local de votação.

Na zona eleitoral da Universidade Estadual do Pará (UEPA) da avenida João Paulo II, no bairro do Marco, a vendedora Aline Silva votou com suas duas filhas, uma de 8 e outra de 10 anos de idade.

Para ela, este é um dia de incentivar a manifestação da democracia, que é o voto, à sua cria. “Trazer elas aqui é uma forma de incentivo à cidadania. E elas gostam disso, a mais velha até me ajudou a anotar os números dos nossos candidatos para não votarmos errado”, disse enquanto esperava na fila sua vez de votar.

Maria Alice, de 10 anos, contou que gosta muito das Eleições e entende a necessidade do voto. “Aprendi na escola e em casa que é importante votar e escolher nossos representantes desde cedo”, comentou.

Também na UEPA, a pedagoga Lanna Rodrigues chegou com seus dois filhos, os estudantes Alexandra, 18, e Carlos Rodrigues, 12 anos. Ela disse que acredita ser necessário educar as crianças sobre o poder do voto.

“Estamos vivendo um momento democrático e a democracia precisa passar por todos os âmbitos, inclusive pela família. Então, é importante que esse ideal democrático seja ensinado às crianças e faço isso para que meus filhos entendam que a escolha dos candidatos pode mudar a vida deles e de outras crianças”, declarou.

É a primeira vez que Alexandra vota. A jovem contou que está ansiosa para o momento. “Estou esperando por isso há muito tempo. Após presenciar as mudanças que ocorreram no nosso país, entendi mais do que nunca a importância do meu voto. E hoje, vim aqui para votar contra o desemprego, inflação e violência”, falou esperançosa.

Pode ou não pode?

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, pais ou responsáveis por crianças podem entrar na seção eleitoral para votar acompanhados pelos pequenos.

A regra é válida tanto para o primeiro turno, neste domingo (2), quanto para o possível segundo, sendo permitida a presença dos menores na sala. Porém, se houver interferência no funcionamento do processo de votação ou prejuízo ao sigilo do voto, caberá ao mesário orientar os responsáveis e limitar o acesso.