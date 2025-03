Macron anuncia cúpula em Paris com Zelensky e aliados da Ucrânia

O presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou nesta quinta-feira (20) que seu colega ucraniano, Volodimir Zelensky, e dirigentes aliados da Ucrânia se reunirão em 27 de março, em Paris, na esperança de finalizar os planos para uma trégua na guerra com a Rússia.

"Vamos realizar outra reunião da coalizão dos dispostos na próxima quinta em Paris na presença do presidente Zelensky", declarou Macron aos jornalistas após uma cúpula da União Europeia.

"O objetivo para mim na quinta é, em primeiro lugar, que haja um compromisso reiterado e explícito, e talvez um pouco mais específico, sobre os apoios de curto prazo à Ucrânia", afirmou o dirigente francês.

Esta nova cúpula, que chega na sequência da primeira realizada em Londres no início do mês, acontecerá depois das conversas lideradas pelos Estados Unidos com Rússia e Ucrânia com vistas a garantir uma trégua limitada, previstas para a segunda-feira na Arábia Saudita.

Emmanuel Macron e o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, tentam estabelecer uma coalizão de países apoiadores da Ucrânia desde que o presidente americano Donald Trump iniciou conversas diretas com a Rússia no mês passado, em uma tentativa de pôr fim a três anos de guerra.

