Lula viaja para o Canadá, onde participará da reunião do G7

Em meio às tensões no Oriente Médio, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarcou na manhã desta segunda-feira (16) para o Canadá, onde participará da 51ª cúpula do G7, marcada para começar nesta terça (17). O grupo é formado por Canadá, Japão, Alemanha, Estados Unidos, França, Reino Unido e Itália, e deve incluir o conflito no Oriente Médio entre os principais temas de discussão. O Brasil participa como país convidado.

Segundo a agenda oficial, Lula desembarca às 17h (horário local) em Calgary, cidade a cerca de 100 quilômetros de Kananaskis, na província de Alberta, onde ocorrerá a cúpula.

Ainda nesta segunda, às 17h30, está prevista uma recepção ao presidente brasileiro, oferecida pela premiê de Alberta, Danielle Smith, com a participação de representantes de outros países convidados. Às 18h30, Lula participa de um jantar de boas-vindas oferecido pela governadora-geral do Canadá, Mary Simon, em Calgary.

Esta será a nona vez que Lula participa de uma edição do G7 como convidado. Além do Brasil, também foram convidados líderes da África do Sul, Austrália, Coreia do Sul, Emirados Árabes Unidos, Índia e México, além de representantes da ONU, Banco Mundial, Comissão Europeia e Conselho da União Europeia.

De acordo com o Itamaraty, o principal tema da reunião com o presidente brasileiro será a segurança energética, com foco em tecnologia, inovação, diversificação das cadeias produtivas de minerais críticos, infraestrutura e investimentos.

A preservação de florestas e a prevenção de incêndios também estão na pauta, além de questões geopolíticas como os conflitos entre Israel e Irã, a guerra na Ucrânia e os ataques de Israel à Faixa de Gaza.