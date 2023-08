Lula vai a Santarém no próximo final de semana 

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, deverá viajar de Brasília (DF), para Santarém, no oeste paraense, no próximo final de semana.

A previsão é de que Lula ficará em Alter do Chão, distrito santareno, por ter sido o local escolhido para ele ter um descanso antes da intensa agenda com o evento da Cúpula da Amazônia, na capital paraense, Belém.

O presidente deve desembarcar na região vindo do município amazonense de Parintins, onde ele participará, ainda na sexta-feira (4), de cerimônia para marcar a interligação do município ao Linhão de Tucuruí.

Lula seguirá em Santarém na segunda-feira (7), quando irá à inauguração da Infovia e fará uma visita ao Navio Hospital Escola Abaré. Na terça-feira (8), ele seguirá para Belém para a Cúpula da Amazônia.

Na capital paraense, ele deve permanecer até 10 de agosto, quando então vai para o Rio de Janeiro para participar de um evento de expansão do BRT e do lançamento do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

A viagem de Lula pelos estados do Norte e, ainda, pelo Rio de Janeiro tem programação de duração de uma semana.