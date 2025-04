Lula surge com curativo no rosto por conta de procedimento dermatológico

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apareceu com um curativo na testa durante evento de anúncio do plano de expansão de uma farmacêutica na cidade de Monte Claros (MG), na manhã desta segunda-feira, 7. A proteção acima da sobrancelha esquerda é devido a um procedimento dermatológico simples para a remoção de uma pinta no rosto.

A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), informou em nota que o procedimento ocorreu em São Paulo, onde Lula passou o final de semana. Segundo a pasta, não há risco para a saúde do presidente.

Com a presença do personagem Zé Gotinha no palco, Lula foi imunizado pela médica da Presidência da República, Ana Helena Germoglio, e o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que também é médico.

Com idade de 79 e 72 anos, respectivamente, os dois fazem parte do público prioritário da campanha, que compreende crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes e idosos a partir de 60 anos.

Em outubro do ano passado, Lula sofreu um acidente doméstico, que provocou um corte na cabeça. O presidente caiu no banheiro do Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência, enquanto cortava as unhas.

Em dezembro, ainda devido a essa queda, Lula passou por procedimentos cirúrgicos na cabeça. Segundo o médico do presidente, Roberto Kalil Filho, o objetivo foi reduzir o risco de sangramentos relacionados a hematomas subdurais (entre a cabeça e o crânio).

Em janeiro, o presidente afirmou em reunião ministerial estar "totalmente recuperado". Na ocasião, ele não estava com o chapéu que vinha usando para esconder os curativos.