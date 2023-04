Lula diz ter ‘convicção’ de que o ex-presidente Bolsonaro e seus aliados tentaram dar um golpe

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) concedeu uma entrevista ao jornal espanhol El País na qual afirma que, desde o dia 1º de janeiro, quando assumiu o terceiro mandato no governo federal, esperou uma tentativa de golpe do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus aliados. “Não tenho dúvidas de que ele (Bolsonaro) tentou dar um golpe. Isso ia acontecer desde o 1º dia da minha posse, mas como era muita gente, esperei uma semana. Eu vi tudo pela televisão, eles assaltaram o Palácio do Planalto, houve descaso de quem estava assistindo e entraram no Congresso Nacional, no STF e no Palácio”, disse Lula na entrevista publicada nesta quinta-feira (27).

“Temos a convicção de que tudo foi organizado por Bolsonaro e sua equipe”, continuou o presidente, se referindo aos ataques às sedes dos três poderes, em Brasília, no dia 8 de janeiro.

“Ele foi indiciado por 34 acusações e mais serão indiciadas, especialmente processos internacionais. Ele é acusado da morte de mais de 300 mil pessoas, por causa das mais de 700 mil que morreram no Brasil [por causa da pandemia]“, disse completou o chefe do Executivo brasileiro.