Lula diz que governo tem obrigação política de debater com opositores do MST

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nesta quinta-feira, 29, que o governo tem a obrigação de debater com aqueles que são contra o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). A declaração foi feita em um evento que oficializou um assentamento no interior do Paraná.

"A gente tem a obrigação moral, ética e política de ver o que a gente viu aqui e ter a coragem de debater com aqueles que são contra o movimento sem-terra, contra a reforma agrária, aqueles que não conhecem o sacrifício e tentam vender a imagem de que vocês são invasores de terra. Na verdade, vocês são invasores de busca de dignidade, de busca de respeito e busca de direitos que vocês têm que ter", disse Lula.

O presidente ainda fez uma cobrança ao ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, ao dizer que é preciso que o governo cumpra as promessas feitas ao sem-terra. Segundo o presidente, caso isso não for possível, é preciso "ter a verdade para falar que não dá para fazer".

"Temos que fazer o que nós prometemos. Se não for possível, com a mesma verdade que a gente prometeu, a gente diz que não dá para fazer", disse o presidente.

Lula participou de uma cerimônia de entregas do programa Terra da Gente, na cidade paranaense de Ortigueira. A visita oficializou o assentamento de 440 famílias na comunidade Maila Sabrina.

Ainda nesta quinta, Lula tem na agenda visita ao porto de Itajaí, em Santa Catarina, onde vai participar da solenidade de reabertura das operações. É previsto o anúncio de investimentos por parte do chefe do Executivo.