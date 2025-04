Lula demite presidente do INSS após operação da PF

A demissão do diretor-presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Alessandro Stefanutto, foi determinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), após a operação da Polícia Federal que investiga cobranças indevidas feitas por entidades em contas de aposentados e pensionistas.

Fontes próximas ao presidente da República teriam revelado ao Metrópoles que a decisão partiu do próprio Lula.

A demissão foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União na noite desta quarta. A saída não foi “a pedido”.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Presidente do INSS e outros foram afastados dos cargos por suspeita de crime, diz Lewandowski]]

[[(standard.Article) Operação da PF investiga fraude de R$ 6,3 bilhões no INSS; presidente do órgão é afastado]]

A megaoperação, batizada de Sem Desconto, resultou no afastamento de Stefanutto e outros quatro membros da cúpula do órgão.

Ao todo, foram cumpridos 211 mandados de busca e apreensão e seis de prisão contra alvos no Distrito Federal e em 13 estados. Segundo o diretor-geral da PF, Andrei Passos, a operação também apreendeu motocicletas e carros de luxo utilizados pelos investigados.