Lula confirma cirurgia: 'Sabe Deus a dor que estou sentindo'

Nesta sexta-feira (1º), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) relatou, em discurso a apoiadores no Rio Grande do Norte, que sente muita dor no quadril e confirmou que vai se submeter a uma cirurgia no final de setembro, quando retornar de agendas internacionais em Cuba e nos Estados Unidos.

O problema de Lula, uma artrose na ligação entre o fêmur direito e o quadril, incomoda o presidente desde a campanha eleitoral do ano passado e, segundo ele, tem piorado.

A previsão é de que o presidente faça uma cirurgia no dia 29 de setembro, mas a data ainda pode ser adiada para a primeira semana de outubro.

“Desde o ano passado tenho um problema na cabeça do fêmur, desde o ano passado estou sendo instigado a fazer uma cirurgia no quadril. E eu não quis fazer, porque primeiro estava em campanha, não ia fazer", contou o presidente.

Lula acrescentou: "depois eu ganhei e falei: ‘não posso parar agora e ir para o hospital, eu preciso governar esse país, recuperar tudo que destruíram. E agora (este ano), não posso parar enquanto não viajar”, afirmou para uma plateia de apoiadores em Luís Gomes (RN), onde visitou obras da transposição do Rio São Francisco no flanco chamado no Ramal do Apodi, que vai alcançar 750 mil pessoas.

“Minha última viagem este ano é a que vou a Nova York participar da Assembleia Geral do ONU, (antes) vou a Cuba, no encontro do G77. Quando eu voltar, vou receber o presidente do Vietnã, dia 26, e aí vou me preparar para fazer a tal da cirurgia”, explicou Lula.

“Eu vou parar, porque quero confessar que essa dor dói de manhã, dói de dia, dói sentado, dói em pé, dói deitado… E não tem remédio, o remédio é operar. Então, muitas vezes fico em pé, sabe Deus a dor que eu tô sentindo deste lado direito. Quando eu voltar, no mês de setembro, da minha última viagem, vou cuidar da saúde, porque ainda quero correr muito esse Brasil, visitar muito esse Brasil e tem muita coisa para fazer”, concluiu Lula.

O presidente tem cuidado do problema com remédios e com intervenções como infiltrações, mas a dor, segundo o petista, não melhora por muito tempo. Ele já relatou estar trabalhando de mal humor por causa do problema.