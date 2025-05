Lula concede a Janja principal honraria por mérito cultural do País

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entrega nesta terça-feira, 20, à primeira-dama Rosângela Silva, a Janja, a Ordem do Mérito Cultural (OMC), principal condecoração da área cultural no Brasil. Janja será homenageada com o mais elevado entre os três níveis da honraria, o grau Grã-Cruz.

Ao todo, Lula e a ministra da Cultura, Margareth Menezes, vão conceder a condecoração a 112 pessoas e 14 instituições, em cerimônia no Palácio Gustavo Capanema, no Rio de Janeiro.

O Ministério da Cultura define Janja como uma "socióloga com atuação destacada em causas sociais, direitos das mulheres e combate à fome", e "engajada na promoção da cultura e da participação popular".

Além da primeira-dama, nomes como Alceu Valença, Aldir Blanc, Alcione, Beth Carvalho (in memoriam), Chitãozinho e Xororó, Fernanda Torres, Paulo Gustavo (in memoriam), Marcelo Rubens Paiva, Marília Mendonça, Martinho da Vila, Ney Matogrosso, Walter Salles e Xuxa vão receber o mais elevado grau da honraria da área da cultura.

A cerimônia marca também a reinauguração do Palácio Capanema, edifício histórico, fechado há uma década, além de celebrar os 40 anos do Ministério da Cultura, sob o tema "40 anos do MinC: Democracia e Cultura".

As indicações passaram pela análise de uma Comissão Técnica e pelo Conselho da Ordem, e contemplaram diversos segmentos culturais, como acervo, arquitetura, artes visuais, cultura digital, cultura indígena, culturas tradicionais e populares, fotografia, literatura, música e patrimônio cultural.

A Ordem do Mérito Cultural foi criada pela Lei nº 8.313, de 1991, e sua primeira entrega ocorreu em 1995. Após ter sido suspensa em 2019, a condecoração retornou em 2024.

Os homenageados serão reconhecidos em três categorias: Grã-Cruz (destinada às maiores distinções), Comendador (para contribuições de destaque) e Cavaleiro (voltada a contribuições relevantes em suas áreas).

Em 2023, Janja já havia sido reconhecida com o mais alto grau da Ordem de Rio Branco, concedida a pessoas físicas e jurídicas "pelos seus serviços ou méritos excepcionais".

Confira a lista dos condecorados e os graus e premiação:

Grau: Grã-Cruz (41)

1. Alaíde Costa 2. Alceu Valença 3. Aldir Blanc 4. Alcione 5. Tony Tornado 6. Arlindo Cruz 7. Ary Fontoura 8. Dom Filó 9. Danilo Miranda 10. Xororó 11. Beth Carvalho 12. Bagre Fagundes 13. Fernanda Torres 14. Chico César 15. Tia Surica 16. Isaurinha 17. João Carlos Martins 18. Chitãozinho 19. Laura Cardoso 20. Leci Brandão 21. Léa Garcia 22. Anastácia 23. Marcelo Rubens Paiva 24. Xuxa 25. Zezé Motta 26. Lia de Itamaracá 27. Marília Mendonça 28. Martinho da Vila 29. Mateus Aleluia 30. Milton Nascimento 31. Moacyr Luz 32. Ney Matogrosso 33. Glória Menezes 34. Othon Bastos 35. Paulo Gustavo 36. Paulo Leminski 37. Mestre Moa do Katendê 38. Janja 39. Rosa Magalhães 40. Vladimir Carvalho 41. Walter Salles

Grau: Comendador (34)

1. Nêgo Bispo 2. Tony Bellotto 3. Rappin Hood 4. Armandinho 5. Bemvindo Sequeira 6. Bárbara Paz 7. Camila Pitanga 8. Clóvis Júnior 9. Dalton Trevisan 10. Dona Dalva Damiana de Freitas 11. Mestre Damasceno 12. Daniel Munduruku 13. Bete Mendes 14. Mestre Espedito Seleiro 15. Flora Gil 16. Chico Díaz 17. Dona Onete 18. Assis Brasil 19. Jorge Furtado 20. Kleber Lucas 21. Emicida 22. Lilia Schwarcz 23. Maria Carlota Fernandes Bruno 24. Cristina Pereira 25. Conceição Evaristo 26. Marilena Chauí 27. Orlando Brito 28. Osmar Prado 29. Paula Lavigne 30. Paulo Betti 31. Preta Gil 32. Silvio Tendler 33. Teresa Cristina 34. Zélia Duncan

Grau: Cavaleiro (37)

1. Alice Ruiz 2. Denilson Baniwa 3. Eliane Potiguara 4. Elisa Lucinda 5. Elomar 6. Pai Geová 7. Gregorio Duvivier 8. Harildo Déda 9. Heloísa Périssé 10. Igor Faria 11. Rainha Belinha 12. Jaider Esbell 13. Jurema Machado 14. Lia Rodrigues 15. Liniker 16. Lucely Pio 17. Lázaro Ramos 18. Luiz Fernando de Almeida 19. Maeve Jinkings 20. Maria Rita 21. Lauana Prado 22. Mônica Martelli 23. Nicette Bruno 24. Odair José 25. Paula Lima 26. Bàbá Paulo Ifatide 27. Paulo Vieira 28. Rafa Rafuagi 29. Rita Benneditto 30. Roberta Sá 31. Rogéria Holtz 32. Sérgio Vaz 33. Thalma de Freitas 34. Valdeck de Garanhuns 35. Mestre Dico 36. Vilma Melo 37. Wallace Pato