Lula assina alterações no Marco Legal do Saneamento e destaca importância dos entes federativos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ressaltou a relevância dos entes federativos ao assinar decretos que modificam o Marco Legal do Saneamento. Segundo o presidente, os textos assinados visam "colocar credibilidade" na relação entre o governo federal, Estados e prefeituras.

Durante cerimônia no Palácio do Planalto, Lula afirmou que essa é uma política importante para fortalecer a relação entre os entes federados. Ele também destacou a necessidade de um "voto de confiança" nas empresas públicas e enfatizou que se der certo, todos vão ganhar.

Lula reiterou a importância de se governar com Estados e municípios, pois é impossível fazer uma boa gestão sem eles. Ele citou que esta foi a segunda reunião com governadores - a primeira foi realizada em 27 de janeiro no Palácio do Planalto - e que não dá para governar sem conversar com os entes federados. "Não dá para governar sem conversar com entes federados", disse.

Presidente afirma que colocar esgoto é "complicado" e "caro"

O presidente destacou que as obras de saneamento nem sempre são de agrado dos governantes, pois são menos visíveis para a conquista de votos em comparação com outras obras como cobertura de buracos em estradas. Ele ainda enfatizou que o Brasil não tem o hábito de cuidar do saneamento básico e do tratamento do esgoto. "Esgoto é complicado porque gasta muito dinheiro; isso significa cuidar das pessoas, que não veem resultados de obras", disse.

Lula também se comprometeu a chamar os governadores para discutir quais projetos poderão ser colocados em prática, referindo-se à reunião realizada com os entes federados em janeiro.