Lula afirma que 11 acordos foram assinados entre Brasil e Portugal durante visita presidencial

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que cumpre agenda presidencial em Lisboa, Portugal, publicou em sua conta no Twitter que o resultado do encontro foi "ótimo" e que as relações entre Brasil e Portugal estão alicerçadas na fraternidade.

"Assinamos 11 atos que nos fortalecem na saúde, ciência e tecnologia, educação, cultura, direitos humanos, cinema, energia, turismo, e outras áreas", pontuou o mandatário. Confira a mensagem:

As relações entre Brasil e Portugal estão alicerçadas na fraternidade. Os resultados do encontro foram ótimos. Assinamos 11 atos que nos fortalecem na saúde, ciência e tecnologia, educação, cultura, direitos humanos, cinema, energia, turismo, e outras áreas.



Ele ainda continuou, dizendo que, no dia 24, o primeiro-ministro de Portugal e ele participarão do Fórum Empresarial Brasil-Portugal, no Centro de Engenharia e Desenvolvimento, onde será firmado mais um acordo, entre a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex) e a Agência para o Investimento e o Comércio Externo de Portugal.

"Imagina se pudéssemos assinar uma média de 11 acordos por ano com Portugal? Seriam 66 acordos nos últimos 6 anos em que não foram feitos diálogos com Portugal. Nossas relações podiam estar em outro nível", declarou o presidente do Brasil nas redes sociais.

Lula ainda pontuou que quer recuperar políticas de inclusão social que haviam sido feitas, sem destacar quais. "Eles [governo anterior] destruíram tudo em 4 anos. Nós estamos a reconstruir o país, como dizem aqui em Portugal. E agora, a partir de maio, vamos discutir políticas de desenvolvimento. O Brasil voltou para o mundo e queremos construir uma política de compartilhamento, de solidariedade. Para que possamos crescer juntos".