Livro sobre 'Mestre Otávio' será lançado hoje, na Fiepa

Hoje a noite a Academia Paraense de Letras Jurídicas, o Instituto Euvaldo Lodi (IEL) e a Federação das Indústrias do Estado do Pará (FIEPA) realizam o lançamento do segundo livro da série “Mestres do Direito do Pará - Século XX”, trazendo a obra “Aspectos da Ordem Pública em Direito Internacional Privado”, do advogado e professor paraense Otávio Mendonça, considerado um dos expoentes do Direito no Pará. O lançamento ocorre às 19h, no hall do Sistema FIEPA, em Belém.

Nascido em 12 de março de 1921 em Belém, Otávio Mendonça escreveu seu nome como um dos maiores juristas brasileiros. “Mestre Otávio”, como era conhecido, foi prefeito de Cametá, promotor público e deputado federal. Além disso, foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Pará e membro da Academia Paraense de Letras Jurídicas.

“Otávio Mendonça era um advogado inveterado, que não se acomodava jamais, mesmo diante das adversidades naturais da vida. Após advogar por mais de 60 anos, o ‘Mestre’ nos deixou em 2005, mas seu legado e exemplos permanecem inabalados e indispensáveis para a área jurídica do país. A publicação de sua obra é uma forma de homenageá-lo e reapresentá-lo às novas gerações”, afirma o superintendente do IEL, o advogado Carlos Auad.

Formado pela Universidade Federal do Pará (UFPA) em 1943, Otávio Mendonça se dedicou à advocacia e ao magistério. Em sua trajetória, priorizou a ética e os preceitos rígidos da moral e da justiça. Participava ativamente de vários debates jurídicos, desempenhando um papel importante na sociedade e na busca da divulgação do conhecimento.

Série

O primeiro lançamento da série “Mestres do Direito do Pará - Século XX” ocorreu em outubro do ano passado e homenageou Aloysio Chaves, que foi um intelectual importante e renomado na história Pará. A parceria pretende continuar com a publicação de trabalhos de grandes nomes do direito paraense.

Serviço

Data: 10/08/2023

Hora: 19h

Local: Hall do Sistema Fiepa, Tv. Quintino Bocaiúva, 1588 - Nazaré, Belém