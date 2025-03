Lindbergh: PT deverá 'agir' caso Eduardo Bolsonaro tente interferir em comissão da Câmara

O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, afirmou nesta terça-feira, 18, que a sigla deverá "agir" caso o deputado Eduardo Bolsonaro (PL) fique "tentando interferir nos trabalhos" da Comissão de Relações Exteriores da Casa. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) anunciou que vai se licenciar do cargo para "buscar sanções aos violadores dos direitos humanos".

"Se ele ficar, dos Estados Unidos, tentando interferir nos trabalhos da Comissão, o PT vai agir", afirmou Lindbergh em entrevista à CNN Brasil após o anúncio de Eduardo.

O deputado Sóstenes Cavalcante (RJ), líder no PL na Casa, havia afirmado ao Estadão que Eduardo Bolsonaro assumiria a presidência da comissão responsável por analisar projetos sobre relações diplomáticas e política externa.

Agora, Lindbergh comemorou que, com a licença, o deputado do PL não vai assumir o colegiado. "Uma vitória de quem defende a democracia. Eduardo estava usando seu mandato para conspirar contra o STF, a Justiça e os interesses nacionais. Não poderia fazer isso em uma Comissão do parlamento brasileiro", afirmou.

Lindbergh já havia manifestado oposição à nomeação de Eduardo para a comissão. O petista chegou a dizer que o partido só aceitaria o parlamentar no comando da comissão se estivesse em seu passaporte.

No último mês, o petista pediu à Procuradoria-Geral da República (PGR) a apreensão do passaporte do deputado e uma investigação sobre possíveis crimes cometidos por ele. A medida veio após Eduardo articular com integrantes do governo dos Estados Unidos um projeto para impedir a entrada do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), no país.

De acordo com o Regimento Interno da Câmara, parlamentares podem se licenciar por tratamento de saúde, missões diplomáticas ou interesse particular. Quando o afastamento ocorre por interesse particular, como no caso de Eduardo, a licença é concedida sem remuneração. Caso a licença de Eduardo exceda esse período, o suplente Missionário José Olímpio (PL-SP) assume o posto.