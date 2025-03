Líder norte-coreano supervisiona novo sistema antiaéreo de mísseis, segundo agência oficial

A Coreia do Norte efetuou nesta quinta-feira (20) um disparo de teste de seu mais recente sistema antiaéreo de mísseis, em um exercício supervisionado pelo líder Kim Jong Un, informou a imprensa estatal.

O lançamento colocou em teste a "resposta rápida de combate" do sistema, segundo a agência de notícias oficial KCNA, e acontece depois de a Coreia do Sul concluir manobras militares conjuntas com os Estados Unidos.

Kim elogiou o sistema antiaéreo e afirmou que o Exército da Coreia do Norte estará "equipado com outro importante sistema de armas defensivas com uma louvável performance de combate", segundo a KCNA.

A agência não detalhou onde o teste foi realizado.

Na segunda-feira, a Coreia do Sul disse que Pyongyang havia lançado vários mísseis balísticos não identificados após o início das manobras conjuntas com os Estados Unidos, que foram concluídas nesta quinta-feira.

Um porta-voz do Ministério da Defesa da Coreia do Norte disse em comunicado que as manobras conjuntas "são nada menos que o ensaio de una agressão militar".

bur-bjt/st/mas/ag/rpr