TRE do Paraná forma maioria contra cassação de Sergio Moro

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná formou maioria, na tarde desta terça-feira (9/4) contra a cassação do mandado do senador Sérgio Moro (União-PR) chegando ao placar de 4 a 2 a favor do senador. Falta ainda voto de um dos magistrados, que analisam duas Ações de Investigação Judicial Eleitoral (AIJEs) protocoladas pelo Partido Liberal (PL) e pela Federação Brasil da Esperança - FÉ BRASIL (PT/PCdoB/PV).

Nas ações, os partidos acusam Moro de cometer abuso de poder político indevido nos meios de comunicação e obter vantagem indevida em relação aos outros candidatos que disputaram a campanha ao Senado, por ter supostamente se beneficiado com gastos com viagens, eventos e publicidade enquanto era pré-candidato à Presidência, o que teria dado a ele uma visibilidade desproporcional e impactado a disputa para o Senado.

Os suplentes de Moro, Luis Felipe Cunha e Ricardo Augusto Guerra, também são alvos das ações.

Para o relator do caso, desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, as acusações contra o senador por abuso de poder econômico na eleição de 2022 não procedem. Ele votou pela manutenção do mandato, no primeiro dia de julgamento, segunda-feira (1º). O primeiro a divergir do voto foi o desembargador eleitoral José Rodrigo Sade.

Veja como cada membro do TRE do Paraná votou até o momento

Desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza: contra a cassação

Desembargador José Rodrigo Sade: a favor da cassação e pela inelegibilidade

Desembargadora Claudia Cristina Cristofani: contra a cassação

Desembargador Guilherme Frederico Hernandes Denz: contra a cassação

Desembargador Julio Jacob Junior: a favor da cassação e pela inelegibilidade

Anderson Ricardo Fogaça (juiz de Direito efetivo): contra a cassação

Falta apena um voto, do desembargador Sigurd Roberto Bengtsson (presidente da Corte).