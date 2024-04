Jornalista Míriam Leitão lança em Belém livro com bastidores da política ambiental na Amazônia

A jornalista Míriam Leitão estará em Belém nesta sexta-feira (26.04) para participar do lançamento do seu livro-reportagem "Amazônia na encruzilhada: o poder da destruição e o tempo das possibilidades", que apresenta uma abordagem essencial para compreendermos as políticas que devem ser adotadas na preservação da floresta. O livro conta com uma ampla reportagem sobre os avanços e os retrocessos da luta do Brasil contra o desmatamento, com bastidores da política ambiental, entrevistas com os principais especialistas e viagens à Amazônia, inclusive ao Pará.

“Entre abril e maio do ano passado voltei a Amazônia para fazer um documentário. Escolhi uma área de conflito de terra, São Felix do Xingu, no sul do Pará, cidade que tem o maior rebanho da Amazônia e emite mais gases de efeito estufa que São Paulo”, disse ao portal Metrópoles, durante a Bienal do Livro 2023, no Rio de Janeiro, em setembro de 2023.

Baseada em dados, a repórter e comentarista da área econômica avalia que esse é o momento mais dramático da nossa relação com a região amazônica.

“No encontro do capital com a floresta, da ciência com os indígenas, do ambientalismo com os produtores, há muita novidade, há muita vida. E foi isso que eu fui buscar para relatar aos leitores", diz a autora.

Haverá uma sessão de autógrafos do livro durante o encerramento do XXII Congresso Brasileiro do Ministério Público de Meio Ambiente, onde Míriam irá ministrar uma palestra, às 11h10. A jornalista também vai receber o público para autógrafos na Livraria Leitura do shopping Pátio Belém, a partir das 19h.

Ao longo de sua trajetória como jornalista, Míriam Leitão viu a questão ambiental e climática invadir a lógica econômica, e a economia chegar, aos poucos, aos debates ambientais, quando essas conexões ainda não eram tão evidentes. Em Amazônia na encruzilhada, a jornalista reúne pesquisas, entrevistas e apurações iniciadas ainda no confinamento da pandemia de covid-19.

A obra traça um panorama sobre como opera o crime na Amazônia e de que forma reagem as várias forças policiais, o Ministério Público Federal e os órgãos ambientais. Registra ainda o avanço nas tecnologias de satélites e de comunicação que possibilitaram “ver” melhor a Amazônia, e traz para o debate líderes indígenas, cientistas, economistas, ambientalistas, produtores rurais, inclusive os pequenos produtores que vivem em paz com a floresta.

Serviço:

Palestra e Sessão de autógrafos – Amazônia na encruzilhada

XXII Congresso Brasileiro do Ministério Público de Meio Ambiente

Data: 26/04 (sexta-feira)

Local: Auditório Nathanael Farias Leitão

Rua Diogo, 100 – Campina – Belém -Pará

Horário: 11h10

Sessão de autógrafos – Amazônia na encruzilhada

Data: 26/04 (sexta-feira)

Local: Livraria Leitura do shopping Pátio Belém

Tv. Padre Eutíquio, 1078 - Batista Campos – Belém -Pará

Horário: 19h