Jean Lima, presidente da EBC, pede demissão do Governo Lula

O presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Jean Lima, pediu demissão do cargo em carta enviada ao ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), Sidônio Palmeira. Segundo fontes do Palácio do Planalto, o documento chegou ao ministro na manhã desta segunda-feira, 4.

Jean Lima estava no cargo há dois anos. Ele substituiu o ex-presidente Hélio Doyle, demitido após o Estadão revelar, em outubro de 2023, que ele compartilhou um post que chamava apoiadores de Israel de "idiotas". O fato se deu no início do conflito no Oriente Médio, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) adotava uma postura neutra até então.

O ministro da Secom, na época, era Paulo Pimenta. Com a chegada de Sidônio, em janeiro deste ano, Jean foi mantido no cargo. Ainda não se sabe quem vai passar a comandar a EBC.

Jean Lima é doutor em Histórica Econômica e foi coordenador adjunto de Articulação Intergovernamental, coordenador executivo do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social e secretário-adjunto na Secretaria de Governo do Distrito Federal. Ele também presidiu a Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan) e o Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (Ipedf).