Internada com covid-19, senadora Kátia Abreu tem quadro de 'gravidade moderada'

A equipe da senadora Kátia Abreu (PP-TO) publicou uma atualização do quadro de saúde da parlamentar, internada com covid-19 desde o último sábado, 21, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. De acordo com a nota publicada nas redes sociais, Kátia tem comprometimento dos pulmões abaixo de 50%, o que é considerado de gravidade moderada.

Neste oitavo dia do ciclo de infecção, a senadora teve febre e seguiu no tratamento com corticoide, antibióticos e anticoagulantes sob os cuidados do infectologista David Uip. Ela permanecerá internada até o fim do período crítico da doença, diz a nota, que abrange o oitavo e o décimo segundo dia.