Igor Normando lança 'Mensagem de Coragem'

Um conteúdo cheio de experiências e histórias do movimento estudantil passando pela atuação na Câmara Municipal de Belém até o exercício do primeiro mandato como deputado estadual. É com essa abordagem que o deputado estadual Igor Normando (Podemos) lançou na noite desta quinta-feira, 16, o ‘Mensagem de Coragem’, primeiro livro da carreira. A noite de lançamento, ocorrida na livraria FOX, contou com uma sessão de autógrafos que reuniu familiares, amigos e representantes de partidos políticos. O livro tem o valor simbólico de R$10 e toda a renda arrecadada será revertida em doações para abrigos de proteção animal da área metropolitana de Belém.

A publicação de 128 páginas, que tem o prefácio assinado pelo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, traz detalhes da trajetória do advogado e jovem deputado, de 35 anos. O engajamento no movimento estudantil paraense, a atuação pela União Nacional dos Estudantes (UNE), o trabalho nas causas coletivas como a proteção aos animais, o relato da campanha que garantiu uma das cadeiras ao parlamento municipal, sendo um dos mais novos vereadores eleitos em 2012, aos 24 anos. Normando foi reeleito em 2016, e dois anos depois eleito deputado estadual.

O protagonismo juvenil está no centro da abordagem do livro Mensagem de Coragem, e que pretende servir de inspiração a jovens interessados na militância política e a inserção da vida pública. Idealismo, lições repassadas pela política e cronologia da política brasileira são alguns temas tratados na obra, além de relatos de políticos brasileiros que começaram jovens na carreira, como Eduardo Paes, Álvaro Dias e Marcela Trópia.

“Essa mensagem mostra principalmente que o jovem precisa sair do papel de ator coadjuvante, para ser ator principal de sua própria história. Construir um ambiente político onde ele não apenas possa, mas onde também possa disputar espaços com aqueles que, por ventura, já ocupam o poder, seja na política, ou disputando poder e mantendo o seu ativismo”, declarou Igor Normando sobre o livro.

“É uma proposta muito importante, pois está falando da participação dos jovens na política, e serve para incentivar isso. E o Igor faz muito bem em reviver esse tempo de militância juvenil”, declarou o jovem Carlos Ricarte, de apenas 18, que já atua em movimento voltado à liberdade individuais e econômicas.

“Estou muito orgulhosa porque eu sei que meu filho sempre gostou da política, pois ele sempre se dedicou, e eu vendo mais uma realização dele para mim é muito orgulho. E que seja um incentivo, que todo jovem procure ler”, disse a mãe do deputado, Hilda Normando. “A ideia desse livro é muito bacana, que é atrair a atenção do jovem para a importância da política nas nossas vidas como um todo”, avaliou o deputado estadual Gustavo Sefer (PSD).