Herdeiros da família imperial do Brasil ficam fora da coroação de Charles

O rei do Reino Unido, Charles III, deixou de fora da lista de convidados para sua coroação, neste sábado (6), os herdeiros da família imperial brasileira. A informação foi confirmada por Bertrand de Orléans e Bragança, quem aua como chefe da casa imperial do Brasil.

Veja:



"Tradicionalmente, para as cerimônias da família real britânica, são convidados apenas os membros de famílias reinantes, com exceção de um ou outro parente muito próximo. [...] Nós, da família imperial brasileira, somos parentes em 6º grau apenas do rei Carlos [Charles], e esta é a razão de não termos sido convidados para a coroação", declarou Bertrand.