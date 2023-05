Helder participa de encontro em Nova Iorque, com empresários norte-americanos e brasileiros

O governador Helder Barbalho participa em Nova Iorque, nesta terça-feira (9), de mais um fórum de debates do Grupo de Líderes Empresariais, o chamado Lide Brazil Investment, nos Estados Unidos. O evento será no Harvard Club, um clube social privado localizado em Midtown Manhattan. Há seis anos, o Lide reúne empresários, autoridades públicas e investidores para gerar negócios e alavancar investimentos no Brasil.

No evento com a participação do governador paraense também estão previstas as participações do deputado federal e presidente do Câmara dos Deputados, Arthur Lira; do ex-presidente do Brasil, Michel Temer (2016-2018); do deputado federal Aguinaldo Ribeiro (PP/PR); do presidente da Federação Nacional dos Bancos (Febraban), Isaac Sidney; da senadora Daniella Ribeiro (PSD/PB); e do senador Ciro Nogueira (PP/PI).

Na lista estão também os governadores Cláudio Castro, do estado do Rio de Janeiro; Romeu Zema (Minas Gerais); Ratinho Júnior (Paraná); e Wilson Lima, do Amazonas; Eduardo Leite (Rio Grande do Sul); Mauro Mendes (Mato Grosso); e Renato Casagrande (Espírito Santo).

Também vão participar o prefeito municipal da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes; e o prefeito municipal da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes. As discussões terão mediação da jornalista Christiane Pelajo, que por 26 anos foi apresentadora na TV Globo.

Helder esteve em abril no Lide London, na Inglaterra

Entre os dias 20 e 21, de abril passado, o governador Helder Barbalho representou o Pará e o Consórcio de Governadores da Amazônia no Lide Brazil Conference London, na Inglaterra.

Em Londres, o evento também reuniu políticos, empresários e investidores brasileiros e britânicos para debates sobre as oportunidades e os desafios no Brasil. Helder Barbalho participou do painel "Meio Ambiente: o novo posicionamento do Brasil”.

O governador apresentou as ações que o Pará está desenvolvendo para preservação e regeneração do bioma amazônico, entre outras iniciativas de sua gestão estadual.

Transmissão oficial do cargo

Em edição extra, o Diário Oficial do Estado, de nº 35.389, de sexta-feira (5), publicou a passagem de cargo do governador Helder Barbalho para a vice, Hana Ghassan Tuma, em razão da agenda oficial de Helder no exterior. A publicação no DOE informa que Hana Tuma ficará como governadora em exercício, de 8 a 10 deste mês de maio.