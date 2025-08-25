Helder garante participação plena das delegações na COP 30 e destaca legado

O governador do Pará, Helder Barbalho, assegurou nesta segunda-feira (25) que a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30) contará com a presença de todas as delegações internacionais. Ele explicou que os países-membros já foram informados sobre a infraestrutura de hospedagem disponível e que novas confirmações são registradas diariamente. “Não é vestibular, não existe prazo final. Todos os dias novas representações diplomáticas se somam à COP, e estamos preparados para recebê-las com organização e estrutura”, declarou.

A fala ocorreu durante a terceira edição do Seminário Brasil Hoje, promovido pela Esfera Brasil em São Paulo. O evento reuniu governadores, lideranças empresariais e representantes dos Três Poderes. No painel “Entre estados e futuro: liderança em debate”, Helder esteve ao lado de Raquel Lyra (PE), Ronaldo Caiado (GO), Cláudio Castro (RJ) e Romeu Zema (MG), ressaltando que a COP30 será um catalisador de transformações no país.

Ao tratar da realização do evento na Amazônia, Helder destacou o simbolismo de sediar a conferência na maior floresta tropical do planeta. Para ele, o Brasil tem legitimidade para liderar a agenda climática global e deve inverter a lógica histórica, mostrando-se como fornecedor de soluções baseadas na natureza, em energias limpas e no desenvolvimento sustentável. “Temos autoridade para cobrar os países desenvolvidos porque já fazemos a nossa parte. Nossa matriz energética é uma das mais limpas do mundo. Temos minerais críticos, biocombustíveis, biodiversidade e, acima de tudo, a floresta preservada”, afirmou.

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, reforçou a importância do encontro, defendendo que a COP30 será um marco para o país. Segundo ela, sediar a conferência na Amazônia, com participação ativa da sociedade, aumenta a relevância do Brasil no debate climático. “Essa será a melhor COP da história porque acontece em nosso território. O mundo está atento, e cabe a nós conduzir esse processo com compromisso, energia limpa e capacidade de diálogo”, disse.

Helder também ressaltou o legado urbano que já está sendo construído em Belém. Entre as obras em andamento estão melhorias em saneamento, mobilidade, rede hidroviária, requalificação portuária e expansão da capacidade hoteleira. Mais de 30 mil pessoas já foram capacitadas para atuar nos serviços ligados ao evento, enquanto as frentes de trabalho vêm gerando milhares de empregos. “A COP já transformou a vida de muitos. Depois de novembro, o legado continua e reposicionará Belém no cenário global”, afirmou.

No campo econômico, o governador destacou o papel estratégico do Pará na transição energética, citando a produção de níquel e cobre como fundamentais para a nova economia verde. Ao abordar a política nacional, defendeu que o foco seja colocado em resultados concretos, e não em disputas ideológicas. “No Pará, deixamos ideologias de lado e priorizamos as pessoas. Saímos do 26º para o 6º lugar na educação, reduzimos homicídios e ampliamos os investimentos públicos. O centro do debate deve ser a gestão”, concluiu.