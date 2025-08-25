Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Helder garante participação plena das delegações na COP 30 e destaca legado

Governador afirma que Belém já sente impactos positivos da conferência da ONU e defende protagonismo climático do Brasil

O Liberal
fonte

Nesta segunda-feira (25), em evento em São Paulo, Helder Barbalho afirmou que todas as delegações internacionais vão vir para COP 30 em Belém (Foto: Marcos Santos / Agência Pará)

O governador do Pará, Helder Barbalho, assegurou nesta segunda-feira (25) que a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30) contará com a presença de todas as delegações internacionais. Ele explicou que os países-membros já foram informados sobre a infraestrutura de hospedagem disponível e que novas confirmações são registradas diariamente. “Não é vestibular, não existe prazo final. Todos os dias novas representações diplomáticas se somam à COP, e estamos preparados para recebê-las com organização e estrutura”, declarou.

A fala ocorreu durante a terceira edição do Seminário Brasil Hoje, promovido pela Esfera Brasil em São Paulo. O evento reuniu governadores, lideranças empresariais e representantes dos Três Poderes. No painel “Entre estados e futuro: liderança em debate”, Helder esteve ao lado de Raquel Lyra (PE), Ronaldo Caiado (GO), Cláudio Castro (RJ) e Romeu Zema (MG), ressaltando que a COP30 será um catalisador de transformações no país.

Ao tratar da realização do evento na Amazônia, Helder destacou o simbolismo de sediar a conferência na maior floresta tropical do planeta. Para ele, o Brasil tem legitimidade para liderar a agenda climática global e deve inverter a lógica histórica, mostrando-se como fornecedor de soluções baseadas na natureza, em energias limpas e no desenvolvimento sustentável. “Temos autoridade para cobrar os países desenvolvidos porque já fazemos a nossa parte. Nossa matriz energética é uma das mais limpas do mundo. Temos minerais críticos, biocombustíveis, biodiversidade e, acima de tudo, a floresta preservada”, afirmou.

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, reforçou a importância do encontro, defendendo que a COP30 será um marco para o país. Segundo ela, sediar a conferência na Amazônia, com participação ativa da sociedade, aumenta a relevância do Brasil no debate climático. “Essa será a melhor COP da história porque acontece em nosso território. O mundo está atento, e cabe a nós conduzir esse processo com compromisso, energia limpa e capacidade de diálogo”, disse.

Helder também ressaltou o legado urbano que já está sendo construído em Belém. Entre as obras em andamento estão melhorias em saneamento, mobilidade, rede hidroviária, requalificação portuária e expansão da capacidade hoteleira. Mais de 30 mil pessoas já foram capacitadas para atuar nos serviços ligados ao evento, enquanto as frentes de trabalho vêm gerando milhares de empregos. “A COP já transformou a vida de muitos. Depois de novembro, o legado continua e reposicionará Belém no cenário global”, afirmou.

No campo econômico, o governador destacou o papel estratégico do Pará na transição energética, citando a produção de níquel e cobre como fundamentais para a nova economia verde. Ao abordar a política nacional, defendeu que o foco seja colocado em resultados concretos, e não em disputas ideológicas. “No Pará, deixamos ideologias de lado e priorizamos as pessoas. Saímos do 26º para o 6º lugar na educação, reduzimos homicídios e ampliamos os investimentos públicos. O centro do debate deve ser a gestão”, concluiu.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

panorama

política
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

TCU reafirma que militar expulso não deve ter direito a pensão

25.08.25 22h03

Política

Helder garante participação plena das delegações na COP 30 e destaca legado

Governador afirma que Belém já sente impactos positivos da conferência da ONU e defende protagonismo climático do Brasil

25.08.25 21h44

Gilmar Mendes diverge de Moraes e impede emissão de relatórios do Coaf sem autorização judicial

25.08.25 21h38

Fraude do INSS: investigação no STF vai para as mãos de Mendonça após sair da alçada de Toffoli

25.08.25 20h18

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

MUDANÇA

Éder Mauro anuncia que deixará a presidência estadual do PL; saiba quem vai assumir a liderança

Deputado afirma que decisão estratégica tem com foco nas eleições de 2026

19.08.25 8h00

Polêmica

Pode virar 'favelão', diz vereador de Santa Catarina sobre migrantes do Norte e Nordeste

O vereador diz que a solução passa pelo controle da entrada de pessoas no estado

19.08.25 10h35

ato

Apoiadores de Bolsonaro fazem manifestação em Belém e pedem o impeachment de Moraes

Ato ocorreu na manhã desta sexta-feira (22/08), em São Brás

22.08.25 10h05

mudança

Hana Ghassan deixa o cargo de secretária de Planejamento e Administração; veja quem assume

Decreto de exoneração, assinado pelo governador Helder Barbalho, foi publicado no Diário Oficial do Estado do Pará

18.08.25 10h20

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda