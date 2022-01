Helder faz contraprova de teste e anuncia estar livre da covid

O governador do Estado, Helder Barbalho, usou as redes sociais para anunciar que não está mais com covid. Na publicação, ele disse que a rápida recuperação se deu “recuperação graças à vacinação e à ciência”.

“Ontem, realizei teste de covid-19 e o resultado deu negativo. Hoje, realizei a contraprova e acabo de receber mais uma vez o resultado negativo. Uma rápida recuperação graças à vacinação e à ciência. Agradeço as mensagens e solidariedade de todos”, escreveu o governador.

No dia 13 de janeiro, o governador havia anuciado que o teste para covid-19 havia dado positivo. A primeira-dama Daniela Barbalho também estava com a doença