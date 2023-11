Helder destaca importância da floresta viva e a regularizar mercado de carbono

Durante o evento Macro Day promovido pelo Banco BTG Pactual nesta segunda-feira (06), o governador Helder Barbalho enfatizou os desafios ambientais enfrentados pelo Brasil e pelo mundo, chamando a atenção para a oportunidade de desenvolver um mercado de carbono regulamentado que valorize as florestas vivas. Ele ressaltou a importância de fazer com que as florestas desempenhem um papel fundamental na captura de carbono, destacando a floresta amazônica como um tesouro valioso nesse novo mercado que pode ajudar a neutralizar as emissões globais.

Helder Barbalho participou do painel "Gestões Estaduais: O Que Esperar em 2024", onde discutiu o protagonismo da agenda ambiental, que afeta diretamente a vida de todos. Ele mencionou eventos recentes, como a seca no rio Amazonas, tempestades em São Paulo e problemas respiratórios em Manaus devido a incêndios florestais, como exemplos que exigem ação urgente.

Governador destaca a importância da COP 30

O governador destacou a importância da COP 30, que será sediada em Belém em 2025, como uma oportunidade para o Brasil demonstrar seu compromisso com a agenda ambiental. Ele enfatizou a necessidade de iniciativas imediatas, afirmando que o desafio ambiental é atual e não pode ser adiado para o futuro.

Helder Barbalho mencionou as iniciativas do Pará para valorizar a floresta e criar empregos para a população local, incluindo o mercado de bioeconomia, que tem grande potencial para produtos florestais como açaí, cacau, cosméticos e fármacos.

Ao lado dos governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Rio, Cláudio Castro, e do Espírito Santo, Renato Casagrande, Helder Barbalho demonstrou otimismo em relação ao progresso da reforma tributária no Congresso. "Estou confiante de que essa reforma será uma grande vitória do Brasil e uma importante entrega do ano de 2023", projetou.