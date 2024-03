Helder celebra abertura da pesca do mapará e brinca sobre filhote: 'tesouro da Amazônia'

Durante a abertura da temporada de pesca do mapará, que acontece nesta sexta-feira (1°), em Cametá, onde a pesca dessa espécie é reconhecida como Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado, o Governo do Pará entregou certificados de acordo de pesca aos pescadores de comunidades tradicionais do município.

No Mercado Municipal de Peixe, entregue hoje pela Prefeitura de Cametá, Helder celebrou o fim do período defeso e a retomada das atividades pesqueiras na região. Barbalho ainda segurou um peixe filhote e brincou dizendo que era o “tesouro da Amazônia”.

“Esse aqui é o melhor peixe do planeta”,disse o governador segurando o pescado. “Todo mundo que vem ao Pará procura provar o filhote. O piraíba, com menos de 50 quilos, o nome é filhote. Isso é uma das preciosidades e o tesouro da Amazônia”, completou.



O filhote é uma espécie de peixe de água doce, encontrado em rios, lagos e represas, principalmente nas regiões Norte e Centro-Oeste do país. O peixe filhote se reproduz no período da seca, quando o nível da água está baixo e as margens dos rios ficam expostas.