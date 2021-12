Helder Barbalho envia à Alepa projeto que autoriza abono para todos os profissionais da educação

O governador Helder Barbalho (MDB) anunciou na noite desta quarta-feira (29) que pretende conceder abono aos demais profissionais da educação, lembrando que os professores já receberam neste mês abono de R$ 2,5 mil a R$ 5 mil, após proposta do chefe do Executivo. Em uma rede social, Helder disse que a nova proposição foi enviada à Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) para avaliação e votação.

O abono será de R$ 3.500 para mais de 8.500 profissionais, como “mendeira, porteiro, servente, técnicos auxiliares e administrativos, técnicos de gestão, secretários escolares, todos que estão dentro da escola e estão concursados ou no processo seletivo, estarão recebendo o abono”, explicou o governador.

“Enviei ontem à noite (28) para a Assembleia Legislativa e deve ser aprovado amanhã (30) para que possamos, ainda neste ano, fazer este pagamento. Vamos pela educação garantir o futuro do Pará”, completou Helder Barbalho.

Alepa

Com o objetivo de aprovar a matéria, o presidente da Alepa, deputado estadual Francisco Melo (MDB), o Chicão, enfatiza que a sessão extraordinária começará às 10h desta quinta-feira (30) “e se estenderá por tantas quantas sejam necessárias para a aprovação da medida, de forma semi-presencial”. Ainda de acordo com Chicão, a convocação em período de recesso parlamentar em nada vai onerar os cofres públicos.