Helder Barbalho apresenta oportunidades econômicas do Pará em São Paulo

Em agenda de trabalho em São Paulo, o governador Helder Barbalho apresentou as potencialidades econômicas e as políticas de sustentabilidade do Pará para empresários e investidores, nesta segunda-feira (22/04).

As reuniões ocorreram na Associação Comercial de São Paulo, no Palácio Tangará, durante o Seminário Brasil Hoje, promovido pela Esfera Brasil, organização que promove debates mobilizando autoridades dos setores público e privado.

Helder detalhou os desafios da Amazônia, os cenários de oportunidades e a importância estratégica da agenda ambiental, principalmente com a realização da 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), em novembro de 2025, em Belém.

'Brasil pode liderar agenda ambiental', afirmou Helder Barbalho

"O Brasil tem a oportunidade de, finalmente, liderar uma agenda global. Na agenda ambiental, efetivamente, o Brasil pode exercer a liderança global. O mundo clama por isto. O mundo apresenta esta oportunidade ao nosso país, mas não podemos ser capturados pela agenda que o mundo quer colocar ao Brasil. Este é o momento em que o planeta se vê desafiado a encontrar soluções de equilíbrio climático", disse o governador.

E acrescentou: "Temos a agenda mais importante dr debate para colocar à mesa que é a COP30, em Belém. É fundamental que possamos compreender que o Brasil deve defender a monetização da floresta. Devemos agregar valor à floresta ao preservá-la e garantir financiamento climático para que esta preservação não seja a custo da vida e do desenvolvimento social da região amazônica", afirmou.

No seminário "Brasil Hoje - diálogos para pensar o país de agora", no Painel "COP da Floresta - Belém do Pará", o governador Helder Barbalho apresentou as iniciativas para a COP 30. "Quero fazer um chamamento. A COP de Belém será a COP da Floresta e essa é uma grande oportunidade para o País".

Desenvolvimento socioambiental

"Vamos mobilizar a sociedade brasileira em torno desta agenda para que possamos fazer com que a floresta viva possa valer mais do que floresta morta; para que nós possamos trazer soluções baseadas na natureza. Fazer com que haja desenvolvimento socioambiental", informou.

Helder dividiu o painel com o governador do Amapá, Clécio Luís; com o presidente da Petrobras, Jean-Paul Prates; a CEO da Sigma Lithium, Ana Cabral; e o diretor de Sustentabilidade da Ambipar, Rafael Tello. A mediação do painel foi feita pela jornalista Thaís Herédia.

O governador do Pará afirmou que a edição brasileira da COP vai gerar oportunidades únicas para os paraenses, e Belém vai receber investimentos de diferentes segmentos das esferas pública e privada.

Helder solicitou à classe empresarial brasileira para voltar os olhos às oportunidades no Pará e na Amazônia. "Cumpre a estratégia de protagonismo da floresta, de protagonismo no incremento e na diversificação econômica, para que nós possamos gerar soluções que olhem pelas pessoas e busquem cuidar da floresta, mas, acima de tudo, deixar como legado uma transformação social na Amazônia", disse ele.

Associação Comercial de São Paulo

Na Associação Comercial, Helder Barbalho defendeu a neutralização das emissões de carbono. "Temos pregado ao longo dos últimos anos o chamamento para que haja um financiamento climático da indústria, para que nós possamos entregar a nossa contribuição para a neutralização das emissões, mas, sobretudo, para que nós possamos agregar valor à floresta", afirmou.

O governador também falou sobre o controle do uso do solo com o programa Territórios Sustentáveis, desenvolvido pelo Governo do Estado, que tem reduzido os níveis de desmatamento e aumentado a produção paraense, o que, segundo ele, mostra que o Pará está no caminho certo com políticas públicas estruturantes, inclusivas e de desenvolvimento sustentável.

Por fim, ele destacou as oportunidades da bioeconomia como ferramenta de agregação de valor à produção regional, e detalhou o Plano Estadual de Restauro e Reflorestamento que gera um valor agregado no mercado de crédito de carbono.

O mercado de carbono dele ser visto pelo Brasil para o mercado de escala. "Essa pode ser a nova commodity do Brasil", cravou. Helder, ao defender também o combate à exploração ilegal de minério e a rastreabilidade da produção na Amazônia.

O governador falou, ainda, da atuação do Estado na segurança pública com a redução dos índices de criminalidade e da criação do programa Território da Paz. "Junto a isso implementamos as Usinas da Paz, que reforçam a presença do Estado", ponderou. Outro tema apresentado aos empresários foi a educação, "agenda que utilizamos para fazer a transformação do nosso Estado", disse.