A um mês do fim do prazo de regularização, mais de 800 mil eleitores estão irregulares no Pará

Faltando 1 mês para o fechamento do cadastro eleitoral, no Pará, 809.698 eleitores ainda estão irregulares, com títulos suspensos ou cancelados. Os dados são do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA), que afirma que, apesar do alto número de irregulares, a procura pelo serviço de regularização aumentou significativamente este ano em comparação com eleições passadas.

O TRE-PA considera "bastante satisfatória" a movimentação dos eleitores nos cartórios e postos de atendimento este ano. De janeiro a abril, 73.405 novos eleitores de 16 a 18 anos foram cadastrados no Pará, segundo o órgão. Até o momento, em 2024, mais de seis milhões de pessoas estão aptas a votar nas próximas eleições, informou o TRE-PA.

As Eleições municipais de 2024 acontecem no dia 6 de outubro, mas o prazo para tirar o primeiro título, transferir local de votação, atualizar ou regularizar a situação eleitoral termina no dia 8 de maio. Após essa data, os serviços ao eleitor ficarão indisponíveis.

Horário Estendido

Os cartórios eleitorais e postos de atendimento estão com horário de funcionamento estendido até às 14h. A partir do dia 15 de abril, esse horário será ampliado para até às 16h. Nos dias 4 e 5 de maio, todas as unidades de atendimento do Pará estarão abertas, de 8h às 12h, para atendimento. E a partir de 6 de maio até o dia 8 de maio, data do fechamento do cadastro eleitoral, o horário de atendimento será até às 17h.

Ainda para ajudar na expansão do atendimento, o TRE do Pará informou que vai disponibilizar outros locais, como a Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho), na avenida Augusto Montenegro, a partir do dia 29 de abril, onde serão instalados 60 guichês para atendimento.

É possível consultar sua situação eleitoral através do site do TRE. O órgão afirma que os cartórios eleitorais estão abertos normalmente, de segunda a sexta, no horário de 13h, para quem optar pelo atendimento presencial. Os serviços da Justiça Eleitoral também podem ser feitos de maneira on-line, no site do TRE do Pará, na aba 'Serviços' e, em seguida, 'Atendimento Online'.

Agendamento Online

Outra possibilidade oferecida ao eleitor é o agendamento do atendimento em Belém e em alguns municípios do estado pelo site oficial do TRE do Pará, no site do órgão, acessando o campo "Serviços", "Atendimento Online" e depois a opção "Agendamento de atendimento".

“O Disque Eleitor, que atende a todo o estado no número 148, segue funcionando em seu horário normal, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 8 às 14h. De 15 de abril a 3 de maio, o horário será das 8h às 17h e nos dias 6, 7 e 8 de maio das 8h às 19h”, informou o TRE-PA.

A assistente virtual do TRE do Pará, Bertha, é outra novidade. Ela está disponível no WhatsApp a qualquer momento para tirar as principais dúvidas no número (91) 3346-8000. Para iniciar a conversa, o eleitor precisa salvar o número na agenda de contatos e enviar uma mensagem simples.