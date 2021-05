Grupos realizam caminhada contra gestão do presidente Bolsonaro

Mais de 1.500 pessoas participaram de um protesto, na manhã deste sábado (29), para cobrar do governo federal políticas públicas mais concretas de enfrentamento à pandemia da covid-19, segundo a Central dos Trabalhadores do Brasil Seção Pará (CTB-PA), uma das entidades que organizaram o ato. O grupo se concentrou a partir das 8h na Praça da República, em Belém, e saiu em trajeto por volta das 10h, seguindo pela avenida Nazaré até São Brás.

Para evitar aglomeração, a organização determinou que a caminhada fosse feita em grupos de até 200 pessoas, com distanciamento social e uso de máscaras, que a equipe distribuiu gratuitamente durante o evento. Ao todo, foram mais de 80 grupos na organização, incluindo legendas políticas, como o Partido dos Trabalhadores (PT), Partido Socialismo e Liberdade (Psol) e Partido Comunista do Brasil (PCdoB), entre outros; centrais sindicais; e movimentos estudantis. A Polícia Militar está presente para acompanhar o percurso.

Grupo ironizou apoio do presidente à hidroxicloroquina (Thiago Gomes/O Liberal)

Presidente da CTB no Pará, Cléber Rezende afirma que um dos motivos para a mobilização social é que o governo federal tem negado, desde o início da pandemia, as coordenadas da Organização Mundial da Saúde (OMS), além da demora no plano de vacinação para todo o povo brasileiro.

"É preciso garantir a vacina para todos, as pessoas não podem morrer sem a imunização. Vivemos um período difícil, com alto índice de desemprego, baixa renda, com a cesta básica ficando cada dia mais cara e o salário mínimo sem ganhos reais. E o governo não investe em ciência e corta gastos da educação, áreas importantíssimas nessa situação. Então, estamos ocupando as ruas para dizer: Fora Bolsonaro". Na avaliação do líder sindical, todas as ações que o governo federal tem tomado são um "desmonte" a todas as conquistas dos trabalhadores até aqui.