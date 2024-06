Grupo Liberal recebe homenagem pelo Dia do Comunicador na Alepa

A Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) realizou, nesta quinta-feira (06/06), uma sessão especial em homenagem ao Dia do Comunicador – Profissional de Imprensa. A cerimônia ocorreu às 10h no auditório João Batista, e contou com a presença de políticos e representantes de veículos de comunicação dos estados do Pará, Amazonas e Amapá. O Grupo Liberal foi reconhecido por sua contribuição à prestação de serviços de informação aos paraenses.

“É uma sessão importante que o poder legislativo faz para homenagear os comunicadores do estado do Pará que transmitem, com a maior maestria, transparência e ética possível tudo aquilo que acontece na sociedade. Fazer essa sessão especial é uma forma de valorizar os comunicadores do nosso estado”, afirmou o deputado estadual Thiago Araújo (Republicanos), autor do projeto de lei que instituiu, em 2019, o 1º de Junho como Dia Estadual do Comunicador. Por lei federal, a data também é, desde 1999, o Dia Nacional da Imprensa.

Após as falas de representantes de veículos e institutos de comunicação da Amazônia, que discursaram sobre importância da valorização dos profissionais de imprensa, também foram entregues diplomas e medalhas de agradecimento aos comunicadores presentes na sessão. Pelo Grupo Liberal, receberam as homenagens jornalistas da Redação Integrada, que inclui o jornal impresso O Liberal e o portal OLiberal.com: Felipe Melo (diretor de conteúdo), Heloá Canali (coordenadora do portal), Keila Ferreira (coordenadora do Núcleo Integrado de Política e Economia), Rita Soares (colunista do R70) e Eduardo Rocha (repórter do Núcleo de Atualidade).

Jornalistas da Redação Integrada que receberam as homenagens, da esquerda para a direita: Eduardo Rocha (repórter do Núcleo de Atualidade), Keila Ferreira (coordenadora do Núcleo Integrado de Política e Economia), Heloá Canali (coordenadora do portal OLiberal.com), Felipe Melo (diretor de conteúdo) e Rita Soares (colunista do R70) (Foto: Gabriel da Mota | O Liberal)

O diretor de conteúdo do Grupo Liberal, Felipe Melo, destacou a importância do reconhecimento feito pela Alepa. “É a importância de mostrar que o Grupo Liberal, com todos os seus veículos de comunicação, está caminhando na prestação de serviços à sociedade, no bem-informar. Hoje, nós, na área digital (portal e redes sociais) não estamos mais restritos ao jornalismo impresso”, afirmou Melo.

A três anos de completar oito décadas de existência, o jornal O Liberal é, atualmente, uma plataforma multimídia, que pode ser acessada via dispositivos móveis em sua versão digital, além de produzir conteúdos exclusivos para a web por meio do portal OLiberal.com, do YouTube @OLiberalPA e das redes sociais @oliberal.

“Esse reconhecimento vem muito ao encontro das bandeiras do Grupo Liberal, de informar a notícia dos fatos à sociedade. Por isso, a homenagem desta casa legislativa aos veículos e profissionais do grupo só faz enobrecer a profissão do jornalista, do comunicador, principalmente nos dias de hoje, em que precisamos estar atentos às fake news e esclarecer os fatos. Pra gente, isso é muito importante”, acrescentou o diretor de conteúdo do Grupo Liberal.