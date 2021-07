Grupo Liberal é homenageado com medalha Jubileu de Prata

Em um evento que reuniu personalidades militares, políticas e religiosas, o Grupo Liberal foi homenageado, na figura de seu presidente, Ronaldo Maiorana, em uma cerimônia na Assembleia Paraense na noite de sábado, 24. A entrega da medalha Jubileu de Prata, concedida pela Associação Brasileira das Forças Internacionais de Paz (ABFIP), foi feita ao presidente executivo Ronaldo Maiorana, que na noite do evento, foi representado pelo diretor de conteúdo do Grupo, Daniel Nardin.

“Hoje, estamos fazendo a comenda das medalhas das pessoas que fizeram algum bem pela humanidade. São vereadores, prefeitos, governadores, almirantes da marinha, médicos, enfermeiros, etc. O presidente Ronaldo Maiorana está sendo agraciado com a medalha por tudo que o Grupo Liberal fez na pandemia, pelas coberturas que a TV, a rádio, e os demais veículos fizeram, com uma cobertura em todos os lugares do Estado do Pará”, ressaltou Assad Scaff, comandante estadual da ABFIP e comandante nacional da Força Tarefa Ambiental.

“É uma honra para o grupo receber esse reconhecimento. Essa associação representa os brasileiros, inclusive, os paraenses, que já foram participar de missões de paz, que é algo que o mundo precisa. O Grupo Liberal sempre está disposto a divulgar essas iniciativas que valorizam a sociedade”, disse Daniel Nardin.

Novos membros

Também na noite de sábado, 50 novos membros da Força Tarefa Ambiental se formaram para atuarem nas ações referentes à preservação do meio ambiente. “É uma honra muito grande para a ABFIP participar de um evento de tanta relevância, que é a formação desses alunos que estão formando um exército do bem”, disse o presidente da ABFIP, Walter Mello de Vargas. Veterano das forças de paz, Walter Mello fez parte do Batalhão Suez, contingente do Exército Brasileiro que esteve na primeira missão que o Brasil participou junto à Organização Mundial das Nações (ONU), no Egito, de 1957 a 1967.

Cerimônia de entrega de medalhas e formatura de novos membros (Sidney Oliveira / O Liberal)

“Estamos dando início a essa parceria da nossa associação com a associação do meio ambiente. Nós vivemos em um mundo em que podemos ter guerras e conflitos por causa de problemas ambientais, como a questão da água, e o Estado do Pará tem uma riqueza natural muito grande, e isso é motivo de ambição para muitos países”, disse o presidente da ABFIP sobre a relação entre a manutenção da paz e os recursos naturais.

Entre os homenageados da noite, estavam o desembargador federal Fausto de Sanctis e a deputada estadual Nilse Pinheiro, que também recebeu uma homenagem em nome de seu marido, o professor Amintas Pinheiro, que morreu no ano passado. “Honra-me sobremodo estar aqui representando o Governo do Estado e a Assembleia Legislativa. Ser reconhecida por uma associação de renome internacional é mais um compromisso que o Governo do Estado assume em manter esse cuidar do Estado”, declarou a deputada.